جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحلق في الصدارة منفردا

و يعتلي ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 مباريات والخسارة في مباراة واحدة.

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

محمد يوسف

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