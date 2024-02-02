جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحلق في الصدارة منفردا

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.
و يعتلي ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 مباريات والخسارة في مباراة واحدة.
ويواصل مطاردته مانشستر سيتي وأرسنال برصيد 46 نقطة ولكن يتبقي للمان سيتي مباراة مؤجلة.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1- ليفربول 51 نقطة
2- مانشستر سيتي 46 نقطة
3- آرسنال 46 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 43 نقطة
5- أستون فيلا 43 نقطة
6- وست هام يونايتد 36 نقطة
7- مانشستر يونايتد 35 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 32 نقطة
9- برايتون 32 نقطة
10- تشيلسي 31 نقطة
11- وولفرهامبتون 29 نقطة
12- بورنموث 26 نقطة
13- فولهام 25 نقطة
14- كريستال بالاس 24 نقطة
15- برينتفورد 22 نقطة
16- نوتينغهام فورست 20 نقطة
17- لوتون تاون 19 نقطة
18- إيفرتون 18 نقطة
19- بيرنلي 12 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 10 نقاط