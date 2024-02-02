موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد المنتخب القطري لملاقاة نظيره منتخب أوزبكستان غداً، ضمن منافسات دور الربع نهائي ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية.

وكان المنتخب القطري نجح في الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تمكن من الفوز على المنتخب الفلسطيني في دور ال 16 بهدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد منتخب أوزبكستان إلى الدور ذاته، بعدما نجح في تحقيق الفوز على منتخب تايلاند بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أيضاً.

وتنقل المباراة عبر قناة "bein sports " القطرية، وقناة " SSC" السعودية، وقناة "Alkass" القطرية أيضاً، بالإضافة إلى قناة " Abu Dhabi sports".

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في الدور المقبل، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى والتي تجمع بين منتخبي الأردن ضد منتخب طا جيكستان.