شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة النائب" تحسم دور محمد عبد المنصف في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك ،خلال الساعات المقبلة جلسة مع محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الفريق السابق، لتحديد دوره في النادى خلال الفترة المقبلة، بعد الإستقرار على رحيل أوسه .

ويرافق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للزمالك 3 مساعدين أجانب معه، مدرب ومدرب حراس بالإضافة إلى مخطط احمال، و خرج محمد عبد المنصف من الجهاز المعاون والذى يضم الثنائى مصري معتمد جمال، وأحمد مجدى.

ويٌعد محمد عبد المنصف الراحل الوحيد من الجهاز الفني على أن يتم البحث ع دور له في النادى خلال الفترة المقبلة ، سواء في قطاع الناشئين من عدمه.

ووقع جوميزعلى عقود لمدة موسم ونصف الموسم مع القلعة البيضاء مقابل 50 ألف دولار شهرياً للمدير الفني وجهازه المعاون، ويضم الجهاز المعاون لجوميز مدرب حراس ومدربا ومخطط أحمال.