شكرا لقرائتكم خبر عن متى تعود عجلة الدورى المصرى للدوران بعد التوقف بسبب أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الذى فاز 8 / 7 بركلات الجزاء الترجيحية، لتبدأ التساؤلات حول موعد عودة الدورى المصرى الذى توقف بسبب مشاركة المنتخب الوطنى فى البطولة.

س: متى تعود مباريات الدورى المصرى؟

ج: تعود مسابقة الدورى المصرى عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار يوم 11 فبراير الجارى.

س: لماذا لا تنطلق مباريات الدورى قبل هذا الموعد؟

ج: أوضح مسئولو رابطة الأندية المصرية أن خروج منتخب مصر مبكرا من البطولة لا يعنى عودة مباريات الدورى المصرى مباشرة، لأن الأمر مرتبط بلاعبين دوليين محترفين بالدوري المصرى، وما زال مشوارهم مستمر مع منتخبات بلادهم، وأكد مسئولو الرابطة أن بطولة أمم أفريقيا مستمرة حتى 11 فبراير الجاري، وسيعود الدورى المصرى عقب انتهاء البطولة.

س: كيف تستغل رابطة الأندية هذه الفترة؟

ج: تستغل رابطة الأندية هذه الفترة لاقامة مباريات كأس الرابطة، حيث تقام مباريات نصف نهائى كأس الرابطة يوم 6 فبراير الجارى.

س: ما هى مواعيد مباريات نصف نهائى كأس الرابطة؟

ج:تقام مباراتا طلائع الجيش والمصرى، والاتحاد السكندرى مع سيراميكا يوم 6 فبراير الجاري فى نصف نهائى كأس الرابطة، على أن تقام المباراة الأولى باستاد برج العرب الساعة 4:30 عصرا، بينما تقام الثانية 7:30 مساء نفس اليوم باستاد الاسكندرية.