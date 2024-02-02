خاص.. تعرف على أول تعليق من عبد المنصف بعد استبعاده من الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - إستبعد مجلس إدارة نادي الزمالك مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم محمد عبد المنصف من تشكيل الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بعد أن استقدام مدرب كاميروني ضمن الجهاز الجديد بينما وافق معتمد جمال على الاستمرار في العمل نافيا ماتردد عن رفضه العمل مع المدرب الأجنبي كما سيبقى أحمد مجدي المدرب المساعد.

وفى أول تعليق لمحمد عبد المنصف فى تصريح خاص للوفد أكد أنه يتوجه بالشكر لجميع اللاعبين والجهاز وأنه راضي تماما عن عمله مع الفريق خلال الفترة الماضية ولم يقصر وأن أى محب للزمالك لايمكن أن يتأخر عن ناديه في أى وقت متمنيا التوفيق والنجاح للفريق الأول الفتره المقبله.

وأشار أنه يستعد للسفر إلى الإمارات للحصول على دوره تدريبيه دوليه بعدها سيعود ليقرر ماذا سيفعل مستقبلا.

“تشكيل الجهاز "

اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم ويتكون من المدير الفني جوزيه جوميز

مدرب مساعد أندري بيكي

مدرب حراس لويس فيسنتي

مدرب أحمال جواو ميشيل

وبالتالي رحيل محمد عبد المنصف مدرب الحراس في الفترة السابقة