مودرن فيوتشر يوضح تطورات اصابة احمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد طبيب الفريق الدكتور محمد عنان على أن رفعت يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية وسوف يغيب على أثرها عن صفوف الفريق مدة تتراوح بين ٣ إلى ٤ أسابيع.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بلدية المحلة بالأسبوع ال١٢ من المسابقة المحلية والمقرر لها يوم ١٥ فبراير الجاري بالمحلة.