شاهد.. الظهور الاول لـ محمد الربيعي بتدريبات الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - شارك محمد الربيعي، حارس المرمى، الوافد الجديد بصفوف الهلال السعودي بالتدريبات الجماعية للفريق الأول، اليوم، بعد انتقاله رسميًا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



الظهور الاول للحارس الدولي مع الهلال السعودي..



و حصل الزعيم على توقيع الحارس الدولي قادما من صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، في عقد يمتد الى أربعة مواسم اى حتى 2027 .

وتأتي تلك خطوة التعاقد مع حارس الأهلي السابق من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى رغم تواجد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو.

الجدير بالذكر أن محمد الربيعي قد بدأ مسيرته مع الفئات العمرية لنادي الأخدود قبل التدرج في الفئات العمرية في الأهلي، ووصل للفريق الأول للراقي في عام 2013 واستمر 10 أعوام حتى 2023.

أما على المستوى الدولي، فقد شارك حارس الهلال الجديد مع “الأخضر” في سبع مباريات كانت الأولى ضد الإمارات عام 2019.