شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ" أبوجبل " في البنك الأهلى .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد أبوجبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى في التدريبات الجماعية اليوم عقب أنتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها وذلك بعد عودته برفقة بعثة منتخب مصر من كوت ديفوار وخضع محمد أبو جبل الى تدريبات تأهيلية تحت أشراف مدرب الاحمال برفقة زملائه.
وكان البنك الأهلي قد تراجع في اتفاقه مع الداخلية لضم حارس مرمى الأخير محمود الزنفلي، تحسبا لرحيل محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي.
البنك الأهلي تواصل مع الداخلية لضم الزنفلي تحسبا لرحيل أبو جبل للأهلي، الداخلية طلب من البنك الأهلي سداد قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ3 مليون جنيهاً.
وكان البنك الأهلي علي وشك إرسال الشيك بقيمة الشرط الجزائي، بعد تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل تراجع البنك الأهلي عن إرسال الشيك للداخلية.
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