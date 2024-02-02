شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ" أبوجبل " في البنك الأهلى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد أبوجبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى في التدريبات الجماعية اليوم عقب أنتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها وذلك بعد عودته برفقة بعثة منتخب مصر من كوت ديفوار وخضع محمد أبو جبل الى تدريبات تأهيلية تحت أشراف مدرب الاحمال برفقة زملائه.

يواصل فريق البنك الأهلي الاستعداد لاستئناف بطولة دوري Nile ، حيث شهد مران اليوم مشاركة جميع اللاعبين بعد أنتظام محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة افريقيا .

وكان البنك الأهلي قد تراجع في اتفاقه مع الداخلية لضم حارس مرمى الأخير محمود الزنفلي، تحسبا لرحيل محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي.