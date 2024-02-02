الامارات | تحديد موقف محمد صلاح من المشاركة في قمة ليفربول وأرسنال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق ليفربول مواجهة من العيار الثقيل أمام أرسنال في مباراة قد تكون مصيرية بطريق متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي فريق ليفربول الذي يبحث عن استمرار صحوته وعدم خسارة أي نقاط في ظل هذا الوضع الصعب للفريق الذي يشهد إصابات بالجملة في صفوف الفريق.

وتقام مباراة آرسنال وليفربول يوم الأحد في بالدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الأرسنال، حيث يخوض ليفربول المباراة عنه كلا من تياجو ألكانتارا، بن دواك، جويل ماتيب، كوستاس تسيميكاس، ستيفان بايتيتش، بالإضافة إلى داروين نونيز، الذي أعلن المدرب إصابته عقب مباراة تشيلسي.

وأوضح موقع ليفربول الرسمي أن المهاجم المصري محمد صلاح، بدأ يتعافى من إصابة عضلية تعرض لها أثناء تمثيل مصر في كأس أمم إفريقيا، وهو ما يعني غيابه عن المباراة، كما نشر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، فيديوهات له وهو يبدأ مرحلة الركض الخفيف استعداداً للعودة.

وكان مدرب ليفربول قد أكد في تصريحات سابقة أن محمد صلاح ليس جاهزًا للمباراة تشيلسي وأرسنال، وأكد أن إصابة العضلات تستغرق وقتًا، وأنه غير متاح في الوقت الحالي، ويقوم بإعادة التأهيل.

وأضاف كلوب: "محمد صلاح مصاب، لست متأكدًا مما إذا كان ذلك سوء فهم في البداية، إنه مصاب وإصابة العضلات تستغرق وقتًا، كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير لكنه غير متاح في الوقت الحالي، فهو يقوم فقط بإعادة التأهيل".