شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يُعلن عودة طارق علاء لصفوف الزمالك بعد قطع إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بلدية المحلة قطع استعارة لاعب الوسط طارق علاء من نادى الزمالك، وعودته للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية لبلدية المحلة إعلان عودة طارق علاء مواليد 2003 إلى صفوف الزمالك، بعد أن كان انضم لصفوف البلدية فى الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة.



طارق علاء

على الجانب الآخر، حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، على توجيه الشكر للاعبين الثمانية الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، نظرًا للتعاقد مع صفقات جديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك صورة تجمع كلاً من "عمرو السيسى، وعبدالله جمعة، وحاتم سكر، وأحمد زكى، ومصطفى شكرى، ومحمد طارق، ومحمد حستم، وكريم عبد الحق" وتمنت لهم التوفيق فى مشوارهم المقبل.

وتعاقد الزمالك مع كل من عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.