شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر: لا نمانع رحيل حسام حسن لتدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى مودرن فيوتشر أنه لا يوجد مانع برحيل حسام حسن المدير الفني للفريق، لقيادة منتخب مصر في حال تلقية عرضًا رسميًا من الاتحاد المصرى لكرة القدم لتولي المهمة.

أوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا: "مين يقدر يقول لمنتخب مصر لا؟!.. هذا حلم العميد منذ زمن طويل والاحق به حيث يمتلك جميع المقاومات لقيادة منتخب مصر وهذا واجب وطنى لا يمكن التفكير فيه أو رفضه في اى حال من الأحوال".

وتولى حسام حسن حاليا تدريب فريق مودرن فيوتشر منذ أيام قليلة ويستعد مع اللاعبين لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث من المقرر مواجهة بلدية المحلة يوم 13 من الشهر الجارى ضمن الجولة الـ12 من عمر المسابقة والتي سوف تقام على ستاد المحلة.

ويسعى حسام حسن من تجهيز جميع اللاعبين بفريق مودرن فيوتشر للعودة الى المباريات الرسمية حيث هناك العديد من المنافسات المحلية والافريقية وتكوين فريق نسيج من العناصر الشابة وأصحاب الخبرات عقب التدعيمات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتمكن فريق مودرن فيوتشر من التعاقد مع 8 صفقات وهم الثلاثى عبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا ومحمد زعلوك من الاهلى والثلاثى عمرو السيسى وعلى ياسر وعبدالله محمد من الزمالك و الكاميروني ارنولد ايبا و عمر وائل المحترف المصري بالبرتغال.

وكانت ترددت أنباء خلال الساعات الماضية برحيل المدرب البرتغالى روى فيتوريا من تدريب منتخب مصر والاستعانة بجهاز فنى وطنى لتولى المهمة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي العميد حسام حسن متصدرا قائمة المرشحين لتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة حيث يعد التوأم حسام وإبراهيم حسن من أساطير الكرة المصرية وسبق لهم العمل سويًا في العديد من التجارب الناجحة على مستوى التدريب أهمها تدريب منتخب الأردن وأندية الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والإتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.