شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواصل الاستعدادات لمواجهة سموحة بدورى Nile .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل لاعبو فريق البنك الأهلي الاستعداد لاستئناف بطولة دوري Nile ، حيث شهد مران اليوم مشاركة جميع اللاعبين بعد أنتظام محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة افريقيا .

ويسعى طارق مصطفى من أستغلال الفترة الحالية لتصحيح الاخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" يوم 13 من الشهر الجارى على ستاد الاسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى