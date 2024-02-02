شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفوز على دلفى بثلاثية وديا بمعسكر برج العرب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيره دلفى أحد أندية الدرجة الثالثة بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهم مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب.

وسجل الأهداف لفريق مودرن فيوتشر كل من أحمد عاطف (هدفين) وعمر وائل الوافد الجديد هدف وحيد.

ويتولى حسام حسن حاليا تدريب فريق مودرن فيوتشر منذ أيام قليلة ويستعد مع اللاعبين لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث من المقرر مواجهة بلدية المحلة يوم 13 من الشهر الجارى ضمن الجولة الـ12 من عمر المسابقة والتي سوف تقام على ستاد المحلة.

ويسعى حسام حسن من تجهيز جميع اللاعبين بفريق مودرن فيوتشر للعودة الى المباريات الرسمية حيث هناك العديد من المنافسات المحلية والافريقية وتكوين فريق نسيج من العناصر الشابة وأصحاب الخبرات عقب التدعيمات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتمكن فريق مودرن فيوتشر من التعاقد مع 8 صفقات وهم الثلاثى عبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا ومحمد زعلوك من الاهلى والثلاثى عمرو السيسى وعلى ياسر وعبدالله محمد من الزمالك و الكاميروني ارنولد ايبا و عمر وائل المحترف المصري بالبرتغال.

تأكد غياب أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة. وتعرض رفعت للإصابة خلال مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد طبيب الفريق محمد عنان أن رفعت يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية وسوف يغيب على إثرها عن صفوف الفريق مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع. ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بلدية المحلة بالأسبوع الـ12 من المسابقة المحلية والمقرر لها يوم 15 فبراير الجاري بالمحلة.



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية