الامارات | زلزال في الزمالك.. مدرب جديد ورحيل عبد المنصف و8 لاعبين دفعة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق الفترة المقبلة بعدما تولى معتمد جمال مهمة القيادة الفنية مؤقتًا في الفترة الماضية.

وقرر مجلس الإدارة تعيين المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مديراً فنياً لفريق الكرة الأول، وقال النادي في حسابه: "رحبوا معنا بمدربنا الجديد جوزيه جوميز".

وكان الزمالك قد قرر تعيين معتمد جمال كمدير فني مؤقت للزمالك بعد رحيل أوسوريو بسبب سوء الأداء وتراجع نتائج الفريق تحت قيادته،

ويتكون الجهاز الفني الجديد للزمالك، من جوزيه جوميز "مديرًا فنيًا"، وأندري بيكي "مدرب مساعد" ولويس فيسنتي "مدرب حراس" وجواو ميشيل "مدرب أحمال"، كما منح نادي الزمالك، معتمد جمال حرية اتخاذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الاعتذار ضمن الجهاز الفني.

ومن جانب أخر قرر نادي الزمالك اليوم الجمعة 2 فبراير بشكل رسمي، رحيل أحد أفراد الجهاز الفني حيث أعلن النادي في بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، رحيل محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق.

وجاء رحيل محمد عبد المنصف عن صفوف فريق الزمالك، بعدما أنهى النادي اتفاقه مع البرتغالي جوزيه جوميز ليتولى مهمة تدريب الفريق، والذي جاء ومعه 3 مساعدين من بينهم مدرب حراس مرمى.

ومن جانب أخر أعلن نادي الزمالك عن قائمة لاعبيه الراحلين عن صفوف فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أبرم النادي عدة صفقات لتدعيم صفوف فريق الكرة بعد انتهاء أزمة إيقاف القيد وإنهاء كافة الأزمات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لدى بعض اللاعبين والأندية.

ورحل رسميا عن الفريق 8 لاعبين دفعة واحدة وهم، عبد الله جمعة - حاتم سكر - عمرو السيسي - أحمد زكي - مصطفى شكري - محمد طارق - محمد حسام - كريم عبد الحق.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرًا لكم على ما قدمتموه في الفترة الماضية وبالتوفيق في المستقبل".