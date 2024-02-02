الامارات | سيناريو غريب جمع الأردن وكوريا الجنوبية مجددا في كأس آسيا 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الكوري الجنوبي للدور نصف نهائي لمسابقة كأس آسيا لكرة القدم وذلك بفوزه الثمين على استراليا في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1 بعد التمديد، ليضرب بذلك موعداً متجدداً مع المنتخب الأردني بعد أن كانا قد التقيا في مرحلة دوري المجموعات وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول السبب في تقاطع مسار المنتخبين مرة أخرى في المربع الذهبي بعكس المنتخبات الأخرى التي لا تتكرر بينهما المواجهات إلا في النهائي.

وكانت مواجهة مرحلة المجموعات التي جمعت بين الطرفين أقيمت ضمن الجولة الثانية انتهت بالتعادل 2-2، وهي المباراة التي كان فيها "النشامى" متقدمين بهدفين لهدف، قبل استقبال هدف التعادل في الدقيقة 1+90، وبنهاية مرحلة المجموعات تأهلت البحرين متصدرة للمجموعة 6 نقاط، كوريا الجنوبية ثانياً 5 نقاط والأردن 4 نقاط ثالثا.

ووفقا للوائح الاتحاد الاسيوي فإن أصحاب المركزين الأول والثاني لا يتقاطع طريقهما إلا في المباراة النهائية، بينما المنتخبات المتأهلة عبر بوابة أفضل الثوالث فإن طريقهما مفتوح وهو ما ينطبق على المنتخب الأردني.

يذكر أن مواجهة نصف النهائي بين المنتخب الأردني الذي تأهل على حساب طاجيكستان ونظيره الكوري الجنوبي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد المدينة التعليمية.