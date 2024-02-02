محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-5-2، حيث حصل إيرلينج هالاند على شارة الكابتن، وتم تعيين بالمر نائبا له.

بيرند لينو (فولهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

حقق الحارس الألماني ست شباك نظيفة و18 نقطة تصدي و 12 نقطة إضافية حتى الآن في الموسم الجاري، ويلاقي لينو نظيره بيرنلي الذي سجل هدفا واحدا فقط في آخر ثلاث مباريات على أرضه.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8.5 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يشارك الظهير الإنجليزي كأساسي أمام أرسنال في الجولة 23، وشهدت مباريات ليفربول خارج الأرض تألقا كبيرا لأرنولد، حيث حصل على 32 نقطة في مبارياته الأربع السابقة بفضل هدف وتمريرة حاسمة وشباك نظيفة وثماني نقاط إضافية.

كيران تريبير (نيوكاسل) 6.7 مليون جنيه إسترليني

زيارة من لوتون تاون تمنح الظهير الأيمن لنيوكاسل يونايتد فرصة لتحقيق شباك نظيفة مر أخرى في سانت جيمس بارك، حيث حصل على 10 نقاط فأكثر ثلاث مرات خلال 10 مباريات على أرضه، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة وخمس شباك نظيفة و 13 نقطة إضافية.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.9 مليون جنيه إسترليني

يسافر الظهير الإسباني إلى إيفرتون، بعد تحقيقه 5 شباك نظيفة و8 تمريرات حاسمة، والحصول على 84 نقطة ليحتل المركز الرابع في قائمة المدافعين الأكثر تحقيقا للنقاط.

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 10.7 مليون جنيه إسترليني

حقق صانع الألعاب البلجيكي 19 نقطة في 91 دقيقة فقط خلال المباريات منذ عودته من الإصابة، ويلاقي برينتفورد الذي تلقت شباكه هدفين فأكثر خلال آخر خمس مباريات.

ديوجو جوتا (ليفربول) 8 مليون جنيه إسترليني

رفع هدفه في الجولة 22 ضد تشيلسي رصيد البرتغالي إلى أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة خلال آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي.

ريتشارليسون (توتنهام) 7 مليون جنيه إسترليني

لدى البرازيلي متوسط 8 نقاط في المباراة الواحدة منذ مشاركته كأساسي في الجولة 16، وسجل سبعة أهداف في سبع مباريات.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 6.1 مليون جنيه إسترليني

جناح نيوكاسل هو ثاني أفضل لاعب يشارك بالأهداف في المباريات على أرضه بفانتازي، حيث سجل ستة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة وحقق 76 نقطة.

كول بالمر (تشيلسي) 5.8 مليون جنيه إسترليني

تسديدات الجناح الإنجليزي الـ 38 و 18 كرة على المرمى و 24 تمريرة مفتاحية تحتل المرتبة الأولى بين لاعبي نادي تشيلسي بدءً من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يشارك إيرلينج هالاند أساسيا في مباراة برينتفرد، بعد أن ظهر على مقاعد البدلاء عند عودته من الإصابة في الأسبوع 22، وحصل هالاند على 21 فرصة خطيرة في المباريات خارج أرضه هذا الموسم، أي أكثر من ضعف أي لاعب آخر في فانتازي.

دومينيك سولانكي (بورنموث) 7.1 مليون جنيه إسترليني

يأمل مهاجم بورنموث في أن يتمكن من تكرار ما فعله بمباراة الدور الأول ضد نوتنجهام فورست، حيث سجل سولانكي ثلاثة أهداف وحقق 17 نقطة.