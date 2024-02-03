شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ختام مباريات الذهاب بدورى كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم غدا الأحد مباريات الذهاب بدورى سوبر كرة السلة رجال، و التى انطلقت يوم 17 يناير الماضى ، ومن المقرر أن تقام مباريات العودة فى الفترة من 1 إلى 19 مارس القادم .

ومن المقرر أن يلتقى غدا الأهلى مع سموحة، و هليوبوليس مع الاتحاد السكندرى، و سبورتنج مع الزمالك ، بينما يلتقى الجزيرة مع المصرية للاتصالات.

أعلن مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة الألماني هنرى رودل، وكان اتحاد السلة تعاقد مع الألماني هنرى رود لقيادة المنتخب، خلفا للكندى روى رانا، الذى تم توجيه الشكر له .

ويستعد السلة للمشاركة في بطولتى تصفيات أفريقيا وكذلك الملحق العالمى المؤهل لأولمبياد باريس 2024 ، ويضم الجهاز الفنى الذى أعلنه اتحاد السلة كلا من: هنرى رودل مديرا فنيا، وائل بدر، ومحمد سليم فى منصب المدرب العام، رامى جنيدى مدرب، أحمد الصباغ مدير المنتخبات الوطنية، سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، محمد جمال مخطط أحمال بدنية، عبدالرحمن الجلاد ، وأنس فهمى محللان أداء، أحمد يحيى، ومحمد كرارة طبيبان، وعلى موسى مدلك، والثلاثى أحمد منير، وخالد حمدى، وهيثم كامل معايشة، وإسلام فتحى مهمات.