شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة التدعيمات بعد مد فترة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاتزال إدارة نادي الزمالك تعمل علي اجراء بعض التدعيمات لفريق الكرة الأول خاصة في ظل قرار اتحاد الكرة بمد القيد الشتوي حتي يوم 6 فبراير المقبل.

وهو ما دفع إدارة الزمالك لفتح ملف المفاوضات مع بعض الأندية المحلية وأندية دوري المحترفين لحسم عدة صفقات اخري قبل غلق باب القيد.

ويأتي في مقدمة الصفقات التي يسعي الزمالك لحسمها محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود وهداف دوري المحترفين.

وضم الزمالك كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.