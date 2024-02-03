شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقى يتأهل إلى نصف نهائى موتور سيتى للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري فارس الدسوقي إلى الدور نصف النهائي ببطولة موتور سيتي لرجال الإسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

وفاز فارس الدسوقي في مباراة الدور ربع النهائي على مواطنه محمد الشربيني بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-8, 11-4.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 5 لاعبين من مصر وهم: إبراهيم القباني، علي حسين، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، محمد أبو الغار.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبين خلال شهر يناير، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع الـ 35 على التوالي ورقم 193 فى تاريخه، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة جي بي مورجان التي أقيمت بأمريكا.