شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك الجديدة تظهر فى تدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الصفقات الجديدة لنادي الزمالك التي تم التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الحالي في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض والتي ستقام اليوم بملعب النادى بميت عقبة.

وتعاقد الزمالك حتي الان مع 11 لاعبا وهم، عبدالله السعيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، ومحمد عاطف، ومحمد شحاتة، ومهاب ياسر، وزياد كمال، وسيف فاروق جعفر، والفلسطيني ياسر حمد، والاوغندي ترافيس موتيبا، والسوري محمود الأسود، وسيشهد تدريب الزمالك مشاركة اللاعبين المتواجدين حاليا خاصة وان هناك بعض اللاعبين لم يصلوا القاهرة.

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى نادى الكرامة على استعارة محمود الأسود لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء مد فترة القيد ليوم 6 فبراير الجارى، ليعيد محمود الأسود لحسابات الزمالك ويتم التوصل لاتفاق مع ناديه لاستعارته لمدة موسم ونصف.