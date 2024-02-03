الامارات | إيطاليا تُجهز الإكوادور لبطولة كوبا أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الإكوادور وديتين أمام غواتيمالا وإيطاليا في نيوجيرسي (الولايات المتحدة) يومي 21 و24 مارس على التوالي، استعداداً لخوض بطولة كوبا أميركا هذا العام، حسبما أكد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم اليوم الجمعة.

ومن شأن مستوى المنافسين المختارين أن يسمح لمدرب الإكوادور، الإسباني فيليكس سانشيز، باختبار كل نجومه ومتابعة لاعبين آخرين يطلبون مكاناً في الفريق، لذا من المتوقع أن تكون القائمة المرتقبة أكبر مقارنة بسابقاتها.

واختتم المنتخب الإكوادوري عام 2023 في نوفمبر الماضي بفوزه على تشيلي 1-0، في الجولة السادسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستنظمها كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ويحتل فريق سانشيز المركز الخامس في الترتيب برصيد 8 نقاط، لذا فهو في منطقة التأهل المباشر لكأس العالم 2026، وستكون طموحاته كسر سلسلة النتائج السيئة في كوبا أمريكا.