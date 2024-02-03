شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى إنبى: "كالوشا" يضغط للانتقال إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، أن أحمد خليل "كالوشا" مدافع الفريق البترولي يرغب فى الرحيل عن الفريق، والانتقال إلى فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أيمن الشريعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، "رفضنا عرض الزمالك لضم كالوشا، بسبب حاجة الفريق له، ولا يوجد بديل مناسب فى ذلك المركز، واللاعب يحاول الضغط علينا للموافقة على رحيله، والانتقال إلى نادى الزمالك بعد إنهاء كافة الأمور مع مسئولى القلعة البيضاء".

وشارك أحمد خليل "كالوشا" فى 11 مباراة برفقة فريق إنبى هذا الموسم فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بشكل أساسي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.