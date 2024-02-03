شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يرتدى رقم 22 فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على ارتداء القميص رقم 22 مع الفارس الأبيض، بعدما انتقل لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وضم الزمالك ناصر ماهر من فيوتشر لمدة ثلاثة مواسم ونصف، مقابل انتقال عمرو السيسى لمدة موسمين ونصف نهائيا، وثنائى الشباب على ياسر وعبد الله محمد لمدة موسمين ونصف أيضا على سبيل الإعارة.

على الجانب الآخر، يرتدى عبد الله السعيد المنضم حديثًا للزمالك قادمًا من بيراميدز رقم 19 بعدما تنازل ناصر منسى عن الرقم، خاصة أن السعيد يفضل دائمًا ارتداء الرقم 19 خلال مشواره مع أى فريق.

ويعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليوم، السبت، لمواصلة تدريباته الجماعية علي ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام، عقب العودة من الإمارات والمشاركة في الدورتين الوديتين.

وتوج الفارس الأبيض بلقب كأس دبي للتحدي بعد الفوز علي أهلي جدة السعودي بنتيجة 3 / 0، وقدم مستوي مميز خلال مشاركته في البطولة الودية.

وعاد فريق الزمالك إلى القاهرة الأسبوع الماضى، إلا أنه حصل على راحة لمدة 4 أيام، على أن يستأنف تدريباته اليوم بمقر النادى بميت عقبة.

ويتولي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد قيادة تدريب الزمالك لأول مرة اليوم، بعدما وقع علي عقود تولي تدريب الفريق لمدة موسم ونصف، عقب وصوله القاهرة صباح الخميس الماضى ، ويعاون جوميز ثلاث مدربين أجانب سيكون من بينهم مدرب حراس، وتعمل إدارة الزمالك في الوقت الحالي لإقناع معتمد جمال بالاستمرار ضمن الجهاز المعاون لجوميز، حيث يحق لإدارة الزمالك تعيين مساعد مصري لجوميز، علي أن تتحمل الإدارة تكاليف راتبه.