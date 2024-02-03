اخبار الرياضه

تعرف على موعد عودة بنزيما لتدريبات اتحاد جدة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للعميد بعد اقترابه من إنهاء برنامجه التدريبي الخاص.

إقرأ أيضًا ..

ومن المقرر أن يشارك بنزيما في التدريبات الجماعية للاتحاد يوم الاثنين المقبل.
 

وكان لاعبو اتحاد جدة واصلوا مساء أمس الجمعة تدريبهم على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله بجدة لانشغال ملعب النادي.

وشهد المران الجماعي للعميد مشاركة  اللاعبون الدوليون في التدريبات، بعد إنتهاء تواجدهم مع منتخب في بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة..
ويستعد العميد لمواجهة نظيره فريق الفيصلي غدا الأحد ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا