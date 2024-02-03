حسام حسن يكشف ما فعله مع ناصر ماهر قبل انضمامه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حسام حسن المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تفاصيل موافقته على رحيل ناصر ماهر لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال حسام حسن في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "عندما توليت تدريب فريق فيوتشر، علمت بطلب نادي الزمالك التعاقد مع ناصر ماهر، في الفترة الحالية".

وأضاف: "بالطبع لا أرغب في استمرار لاعب فاقد للتركيز ورغبته الانتقال لفريق أخر، وناصر ماهر حلمه الانضمام للزمالك ويطمح في تحقيقه، واحترمنا ذلك".

وأكمل: "ناصر تحدث معي عن رغبته في الرحيل للزمالك، وافقت وتمنية له التوفيق هو لاعب مميز، والأمر لم يكن بيدي أنا فقط، ولكن كان هناك موافقة أيضا من مجلس الإدارة".

جدير بالذكر أن ناصر ماهر انضم لصفوف الزمالك في صفقة تبادلية استفاد خلالها نادي فيوتشر بالحصول على ثلاثي الزمالك، عمرو السيسي وعبدالله محمد وعلي ياسر.

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