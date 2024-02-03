شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يحدث صورته بقميص الزمالك على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عبد الله السعيد الوافد الجديد إلى نادي الزمالك بتحديث صورته الشخصيه عبر حسابه على إنستجرام، ووضع السعيد صورته بقميص الزمالك.



عبد الله السعيد

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، منذ قليل، التعاقد رسمياً مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

يأتي التعاقد مع عبد الله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي .