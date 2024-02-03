شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يودع لاعبى الزمالك فى حضور الجهاز الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع معتمد جمال، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، اللاعبين والجهاز الفنى قبل انطلاق أول مران للفريق اليوم بحضور الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.



معتمد جمال

وحرص أعضاء مجلس الإدارة، وعلى رأسهم أحمد سليمان وحسين السيد المشرفان على ملف الكرة وهشام نصر نائب الرئيس، على توديع معتمد جمال فى مقر نادى الزمالك اليوم.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم السبت، على ملعب النادي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي.

وشهد المران الظهور الأول للجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وعقد جوزيه جوميز جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة للتعرف على اللاعبين، والحديث عن الفترة المقبلة والتحديات الخاصة بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.