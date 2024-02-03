شكرا لقرائتكم خبر عن سيد ياسين يقود مران إنبى بعد استقالة تامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد سيد ياسين المدرب العام لإنبي مران الفريق البترولى بعد غياب تامر مصطفى بسبب تقديم استقالته بالأمس على خلفية الاختلاف فى وجهات النظر مع مجلس الإدارة.

ويكثف مجلس إدارة نادى إنبى من البحث عن مدير فنى جديد لقيادة الفريق البترولى الفترة القادمة خلفاً لتامر مصطفى.

وتقدم تامر مصطفى باستقالته إلى مجلس إدارة نادى إنبى، بسبب خلاف مع مجلس الإدارة على الاستغناء عن اللاعبين فى الانتقالات الشتوية الجارية دون علمه.

وأكد مصدر لليوم السابع أن تامر مصطفى اعترض على إعارة زياد كمال إلى نادى الزمالك دون علمه، خاصة أن يرى هذا التصرف يعد تهميشاً لدوره كمدير فنى للفريق، لاسيما أنه تكرر فى وقت سابق فى صفقة زياد طارق الذى انتقل مؤخراً إلى الداخلية.

ويتمسك تامر مصطفى بقرار استقالته، خاصة أنه حصل على وعد من مجلس إدارة النادى بعدم الاستغناء عن أى لاعب فى الانتقالات الشتوية، ولكنه فوجئ برحيل زياد كمال إلى القلعة البيضاء دون أخذ مشورته الفنية.