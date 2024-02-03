الامارات | الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بلوزداد.. إصابة الصفقة الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، الدكتور أحمد جاب الله، أن الأشعة التي ‏خضع لها الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقال جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت، إنه "تم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الأهلي".‏

وأضاف أن وسام أبو علي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، عقب نهاية التدريب الذي ‏أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوص الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته ‏والتعرف على حجم إصابته.‏

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر إقامتها 16 فبراير الجاري، بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏