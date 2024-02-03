شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، السبت، 3/ 2/ 2024، العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها.. اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا الشرط الجزائي كاملاً على 3 دفعات، والكونفدرالية ودورى الأبطال شرط استمرار جوزيه جوميز مع الزمالك.

اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا الشرط الجزائي كاملاً على 3 دفعات

توصل مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتفاق على منح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قيمة مستحقاته كاملة والشرط الجزائي كاملاً أيضاً، ولكن على 3 دفعات بالتقسيط.

الأهلي يعلن إصابة وسام أبو على بشد فى العضلة الخلفية

أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن الأشعة التي ‏أجراها وسام أبو علي لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏ معتمد جمال يعتذر عن عدم الاستمرار فى الجهاز المعاون لجوزيه جوميز بالزمالك اعتذر معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن عدم الاستمرار فى الجهاز الفني للزمالك بعد تولي البرتغالي جوزيه جوميز القيادة الفنية للفريق الأبيض.

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم السبت على ملعب النادي، التركيز على العديد من الجوانب الفنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء. كواليس أول مران للزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز

الكونفدرالية ودورى الأبطال شرط استمرار جوزيه جوميز مع الزمالك

وضع مسئولو نادى الزمالك بندًا فى عقد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول، يتيح لمجلس الإدارة فسخ التعاقد دون أى مسئولية على القلعة البيضاء فى حال عدم تحقيق هذا البند.

إصابة الونش بكدمة فى الركبة فى أول مران لجوميز مع الزمالك ونقله للمستشفى

تعرض محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لكدمة قوية على مستوى الركبة فى أول مران للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق.

بيراميدز: لا توجد أزمة إيقاف قيد.. وسنسدد مستحقات عمر العيونى