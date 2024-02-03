الامارات | إيران تحجز بطاقة نصف نهائي آسيا على حساب اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز منتخب إيران اليوم بطاقة نصف نهائي كأس آسيا، بفضل ركلة جزاء سجلها في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وذلك خلال فوزه 2-1 على اليابان، في المباراة التي أقيمت استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة. وتقدمت اليابان بالهدف الأول في الدقيقة 28 بفضل هيدماسا موريتا بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة.

لكن إيران قلبت الطاولة في الشوط الثاني، وتمكنت من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 عبر محمد محبي بتسديدة أرضية من داخل المنطقة. ولعب قائد المنتخب الإيراني علي رضا جهانبخش دور البطولة في الدقيقة 96، حين تقدم لتسديد ركلة جزاء ليضع الكرة بقوة في الشباك. وسبق لإيران أن توجت باللقب القاري ثلاث مرات من قبل.