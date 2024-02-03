شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يغيب عن مران الزمالك للسفر خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب النادى، فى ظل سفره خارج البلاد. ومن المقرر أن يعود المثلوثي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام فى تدريبات الزمالك.