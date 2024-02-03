شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يغيب عن مران الزمالك للسفر خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب النادى، فى ظل سفره خارج البلاد. ومن المقرر أن يعود المثلوثي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام فى تدريبات الزمالك.
وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم السبت على ملعب النادي، التركيز على العديد من الجوانب الفنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.
وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية كي يتمكن المدير الفني البرتغالي من متابعة مستويات اللاعبين بشكل أكبر.
وقاد البرتغالي لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد تدريبات رباعي الحراس محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، واستعان بكاميرا خاصة لتصوير تدريبات حراس المرمى ومشاركتهم فى التقسيمة لتقييمهم بشكل دقيق.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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