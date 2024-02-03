شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يشارك فى مران الأهلي بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رضا سليم لاعب الأهلي في مران فريقه بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت له وكانت عبارة عن كسر فى عظمة الترقوة، تبعها إصابة بشد فى العضلة الأمامية، وخضع لبرنامج تأهيلي.

وكشف مصدر بالأهلي أن رضا سليم شارك فى تدريبات الأهلي الجماعية على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين بشكل تدريجي، قبل أن يشارك في المران الجماعي اليوم بشكل كامل.

وأكد المصدر أن رضا سليم انتظم فى التدريبات الجماعية بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، الذي أكد للجهاز الفني أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي ويمكنه المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويغيب رضا سليم عن المشاركة مع الأهلي منذ إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي في نهاية سبتمبر الماضي بنصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.