الامارات | إصابة نجم الزمالك المصري ونقله إلى المستشفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب نجم نادي الزمالك محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول، للإصابة خلال مران اليوم السبت، على مستوى الركبة، ولم يتم الكشف عن حجم الإصابة حتى الآن، وينتظر الجهاز الطبي للفريق نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه.

وذكر الموقع الإعلامي لنادي الزمالك نقلا عن محمد أسامة طبيب الفريق، أنه تم اصطحاب الونش إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية،

ويخوض الزمالك مباراة هامة مع الإسماعيلي يوم 19 فبراير المقبل وفي هذه الحالة قد تُهدد الإصابة مشاركة الونش في هذا اللقاء الهام، ومن جانب أخر استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد جلسة اليوم مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، واللاعبين، للتأكيد على الدعم الكامل لهم في الفترة المُقبلة، والترحيب بالصفقات الجديدة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير.