مجلس إدارة إنبي يجتمع باللاعبين في تواجد المدرب الجديد سيد ياسين

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الأستاذ أيمن الشريعي رئيس نادى إنبي، الإجتماع بالجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة كابتن سيد ياسين واللاعبين، وذلك قبل التدريب اليوم السبت، بملاعب نادى بتروسبورت.

وأكد الشريعى خلال الإجتماع على دعم مجلس الإدارة بالكامل للجهاز الفنى واللاعبين خلال المرحلة المقبلة مؤكداً للجهاز الفنى بقيادة الكابتن سيد ياسين أن الإدارة لن تتأخر فى أى دعم لإستمرار مسيرة إنبى الناجحة والحفاظ على إستقراره خلال الفترة الماضية .

ووجه الشريعى الشكر والتقدير للكابتن تامر مصطفى المدير الفني السابق ، مؤكداً أنه لم يدخر أى جهد لصناعة الفارق مع الفريق خلال فترة توليه المهمة الفنية ، متمنياً له خالص التوفيق والنجاح خلال مسيرته الرياضية .

فيما أكد الكابتن سيد ياسين وكافة أعضاء الجهاز الفنى للفريق الأول أنهم يتطلعوا لعودة الإنجازات والمراكز المتقدمة خلال المرحلة المقبلة خصوصاً فى جدول الدورى الممتاز هذا الموسم .