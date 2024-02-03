شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تنتظم فى مران المصري استعدادا للطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ثلاثي المصري الجديد محمد طارق ومعتز زدام وحسين فيصل في مران الفريق البورسعيدي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وأعلن النادى المصرى ضم 4 صفقات بشكل رسمي حتى الآن وهم، التونسي معتز زدام، صلاح محسن، حسين فيصل، ومحمد طارق.

بينما وافق المصري على رحيل التونسي إلياس الجلاصي إلى الأهلي الليبي، وإعارة حسام جريشة إلى سموحة، وفرانك إيتوجا إلى الجونة.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان علي ماهر مدرب المصري قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.