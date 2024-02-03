شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكرم محمد عبد المنصف مدرب الحراس بعد رحيله عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم، بعد الفترة التي قضاها مع الفريق. وعقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وأحمد سليمان وهاني برزي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة النادي جلسة مع مدرب الحراس السابق لتكريمه.

وأكد مجلس إدارة الزمالك لمحمد عبد المنصف أن النادي يفتح أبوابه له فى أى وقت للتواجد في أى منصب يليق به كونه أحد أبناء النادى المخلصين.

ووجه الزمالك الشكر لمحمد عبد المنصف، بعدما تولى البرتغالي لويس فيسنتي منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.