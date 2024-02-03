شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعيد فتح ملف حراس المرمى قبل غلق القيد الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولى القلعة الحمراء أعادوا فتح ملف ضم حارس مرمى خلال الساعات الماضية، على أمل التعاقد مع حارس مرمى صاحب خبرات قبل غلق باب القيد يوم الثلاثاء المقبل.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بعد تأكد غيابه عن الملاعب لمدة 3 أشهر، خاصة مع إقدامه على تحديات قوية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الدوري المصري أو نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

وسبق ودخل الأهلي فى مفاوضات مع أكثر من حارس مرمى خلال الأيام الماضية، قبل أن يغلق الملف بعد فشل الإدارة في التعاقد مع حارس مرمى جديد قبل غلق باب الانتقالات الشتوي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن ضمنهم محمد بسام حارس مرمى سيراميكا ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي وعلي لطفي حارس مرمى زد.

ويجري مسئولو النادي الأهلي محاولة أخيرة من أجل ضم حارس مرمى فى الميركاتو الشتوي الجاري، على أن يتم حسم الملف قبل الثلاثاء المقبل موعد غلق باب القيد الشتوي في مصر.