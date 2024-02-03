شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوجه الشكر لـ5 لاعبين أبرزهم نجل حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادى الإسماعيلى الشكر لخمسة لاعبين انتهت رحلتهم مع القلعة الصفراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلي على تويتر أسماء خمسة لاعبين تم الاستغناء عنهم بصورة ودية، وعلي رأسهم أبو بكر حمزة الجمل نجل حمزة الجمل مدرب الدراويش السابق. كما وجه الإسماعيلي الشكر لكل من مصطفى فارس ومحمود الشبراوي ومحمد بحيري وحازم مرسي.

وكتبت الصفحة تحية وتقدير لكل من ارتدى قميص الإسماعيلي .. بالتوفيق لكم فيما هو قادم.

وتمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.