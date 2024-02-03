شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوجه الشكر لباتشيكو بعد توديع كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالى جايمي باتشكيو المدير الفنى للفريق بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف وتوديع كأس رابطة الأندية المصرية من دور الثمانية .

ومن المقرر أن يتولى محمود فتح الله المدرب العام للفريق القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فنى جديد خلفا لباتشيكو، وإن كان هناك اتجاه لدى الإدارة للتعاقد مع مدير فنى محلى.

وحقق النادي المصري بقيادة علي ماهر فوزاً عريضاً على ضيفه بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية، وسجل أهداف المصري، ميدو جابر في الدقيقة 27، صلاح محسن في الدقيقة 75، وكريم العراقي في الدقيقة 85، بينما سجل فخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد.