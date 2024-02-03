إيران تفك عقدة اليابان وتصعد لنصف النهائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل منتخب إيران إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف أمام منتخب اليابان إلى فوز 2/ 1 في المباراة التي جمعتهما، أمس، بدور الثمانية من المسابقة.

وكسر المنتخب الإيراني عقدة نظيره الياباني بعد 4 مواجهات سابقة اكتفى خلالها بتعادلين وخسارتين، آخرها في قبل نهائي النسخة الماضية 2019 بالإمارات.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه هيديماسا موريتا في الدقيقة الـ28.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الإيراني من تعديل النتيجة بهدف أحرزه محمد موهيبي في الدقيقة الـ55، قبل أن يسجل علي رضا جهانبخش هدف الفوز للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ6 من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ويلتقي المنتخب الإيراني في مباراة الدور قبل النهائي، التي تقام الأربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة دور الـ8 التي تجمع بين منتخب قطر ونظيره أوزبكستان.

وتأهل المنتخب الياباني لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بـ6 نقاط، ثم تغلب على منتخب البحرين 3/ 1 في دور الـ16.

فيما تأهل منتخب إيران لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب سورية 5/ 4 بركلات الترجيح،

بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.