الاتحاد يخشى مواقف الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024 ختام الدور ربع النهائي بإقامة مباراة الاتحاد والفيصلي على ملعب الملز بالرياض عند الساعة 6:15 مساء.

وتأمل جماهير الاتحاد في تقديم مستويات مميزة بعد أن فقدها الفريق خلال مباريات دوري روشن، حيث يقبع العميد في المركز السابع.

وكان مدرب الاتحاد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو قد عانى من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، حيث حقق غاياردو الفوز 4 مرات، فيما تعادل مرة، وخسر 4 مواجهات، علما أن نجم ريفر بليت السابق تولى تدريب الفريق الجداوي في نوفمبرالماضي، خلفا للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، الذي أقيل من منصبه.

من جهة ثانية شارك الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد السعودي، في تدريبات الفريق أمس، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بكوت ديفوار.

وقرر أحمد حجازي، قطع إجازته التي حصل عليها اللاعبون الدوليون بصفوف الاتحاد، من أجل الانتظام في التدريبات، استعدادا لخوض مباراة الفيصلي.

يشار إلى أن، الفرنسي كريم بنزيما لم يشارك في تدريبات نادي الاتحاد السعودي أمس، بسبب عدم الجاهزية البدنية، بحسب ما ذكره نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة X تويتر سابقا.

وسبق لنادي الفيصلي القابع في دوري يلو تحقيق كأس الملك لموسم الرياضي 2020-2021، بعد فوزه على التعاون.

يذكر أن أندية الهلال والنصر والخليج قد تأهلت لنصف النهائي في انتظار الفائز من مباراة اليوم.