شكرا لقرائتكم خبر ابن رحمة يرغب في العودة للجزائر من بوابة ليون الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التحق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة رسميا بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 2023-24، قادما من وست هام الإنجليزي، وذلك على أمل استعادة قدراته للعودة مجددا إلى منتخب الجزائر.

وجاء تعاقد ليون مع بن رحمة بعدما تقدم النادي الفرنسي باستئناف لدى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، عقب فشل عملية الانتقال مساء الخميس الماضي، مع إغلاق سوق الانتقالات الشتوي للدوري الفرنسي.

ووقع الدولي الجزائري على سبيل الإعارة مقابل 5.1 ملايين يورو حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء في نهاية الموسم بقيمة 14.4 مليون يورو، مع تخصيص نسبة أرباح تصل إلى 10 % في حال أي عملية بيع مستقبلية.

وعاش سعيد بن رحمة مؤخرًا واحدة من أصعب الفترات في مشواره الكروي، حيث لم تتوقف المشاكل عن ملاحقته خلال عام 2023، والذي فقد فيه الكثير من بريقه، وتراجعت أهميته داخل فريقه وست هام والمنتخب الجزائري.

وكانت أولى مشاكل الجناح الجزائري في فشله بفرض نفسه كلاعب أساسي مع وست هام هذا الموسم، حيث فقد مكانته في الجهة اليسرى من خط هجوم «الهامرز»، ولم يستطع إقناع مدربه ديفيد مويس الذي يفضل عليه أسماء أخرى مثل الغاني محمد قدوس والبرازيلي لوكاس باكيتا.

وبعدها مر سعيد بن رحمة بأوقات عصيبة مع «محاربي الصحراء»، كان أبرزها التصرف الذي قام به المدرب جمال بلماضي معه عند تغييره في اللقاء الودي ضد مصر، في لقطة أثارت الكثير من الجدل وسط الشارع الرياضي الجزائري.