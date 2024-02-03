الامارات | نادي الإمارات يعيد ضياء سبع إلى دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الإمارات في كسب توقيع اللاعب ضياء سبع قادماً من نادي مكابي حيفا كإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بعد أن كان اللاعب قد خاض تجربة رائعة مع نادي النصر قبل أن يعود إلى ناديه مكابي حيفا والآن يعود مرة أخرى إلى الدوري الإماراتي ومن بوابة صقور نادي الإمارات برأس الخيمة.

ووقع اللاعب رسمياً على كشوفات الصقور بحضور رئيس مجلس إدارة شركة النادي يوسف عبد الله البطران، وثاني سالم الشحي وجمال القرصي اعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح البطران، في تصريح للمركز الإعلامي لنادي الإمارات، بأن اللاعب يعتبر من اللاعبين المميزين والذين قدموا اضافة سابقاً في دوري الإمارات وتم التعاقد معه بالتشاور مع المدرب الإيطالي زينجا الذي رحب به، وتمنى البطران أن يقدم اللاعب الإضافة المنتظرة للفريق في الدور الثاني ويساهم مع زملائه في اسعاد جماهير النادي.

وكشف ضياء سبع اللاعب الجديد للصقور أن انتقاله إلى نادي الإمارات خطوة جديدة في مشواره ورحب بالتعاقد سريعاً لرغبته في التواجد بدولة الإمارات التي أحبها مع عائلته كما انها فرصة للعب مع فريق الصقور وبوجود النجم الكبير اندرياس انييستا ويتطلع إلى اسعاد جماهير الصقور.

وتابع: لا بد من تقديم الشكر لنادي الإمارات وإدارته الكريمة على هذا الاستقبال الدافئ، من لحظة وصول الطائرة وحتى لحظة التوقيع، كانت لحظات جميلة وسعيدة.