الامارات | النصر يخوض مباراتين وديتين في يوم واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق النصر اليوم مباراتين وديتين أمام الإمارات والجزيرة الحمراء في نادي النصر، يوم الأحد، وذلك في ختام المباريات الودية للعميد قبل عودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وحرص الجهاز الفني للفريق على خوض مباراتين في نادي النصر حيث ستجمع المباراة الأولى النصر مع الجزيرة الحمراء الساعة 2 ظهرا في ملعب التدريب الفرعي بنادي النصر، بينما ستكون المباراة الثانية الساعة 6 مساءً أمام الإمارات.

ويسعى الجهاز الفني لإعطاء كافة اللاعبين الفرصة في مباراتي اليوم للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل عودة بطولة الدوري، وذلك بعد خوض مباراة قوية أمام الأهلي السعودي يوم 1 فبراير وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وأحرز اهداف النصر في المباراة ومانولو غابياديني.