لماذا رفض لاعب مالي الاحتفال بهدفه في مرمى كوت ديفوار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رفض لاعب منتخب مالي، نيني دورجيليس، الاحتفال بهدفه في مرمى كوت ديفوار، في مباراة دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتساءل الجمهور الذي شاهد الواقعة عن سبب الامتناع عن الاحتفال وهو لاعب في منتخب غينيا.

وبالبحث، تبين أن نيني ولد في عام 2002 بمدينة أبيدجان التي تقع في كوت ديفوار، وبدأ مسيرته المهنية كلاعب كرة قدم هناك.

ويلعب المهاجم صاحب الـ21 عاما في نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

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