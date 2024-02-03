شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إصابة وسام أبو علي في الأهلي ومدة الغياب المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض وسام أبو علي لاعب الأهلي الجديد للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مران فريقه أمس الجمعة، بعدما اشتكى من ثقل في العضلة الخلفية عقب مران الأهلي.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن وسام أبو علي يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي من اليوم، ويتحدد مدة غيابه خلال أسبوع وفقا لاستجابته للعلاج.

وأكد المصدر أن مدة غياب أبو علي لم تتحدد حتى الآن وقد يحتاج من 10 إلى 15 يوما، ولم يتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد أو لحاقه بالمباراة حتى الآن وهو ما سيتحدد خلال الأيام القادمة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة ‏شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏ واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التى حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏كافة الجوانب الفنية.‏

وواصل أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على هامش ‏المران لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية.‏ وقام الثنائي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأطلع الدكتور أحمد جاب رئيس الجهاز الطبي، مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير ‏الكرة، خلال الجلسة التى جمعتهم على هامش المران، على حجم إصابة وسام أبو علي ‏لاعب الفريق، التي تعرض لها أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.‏

وكان أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قد أكد أن الأشعة التي ‏أجراها وسام أبو علي لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏

وأوضح جاب الله أن وسام أبو علي اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية، عقب نهاية المران الذي ‏أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته ‏والتعرف على حجم إصابته.‏