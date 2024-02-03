حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 2 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها رفض المصري رحيل علي ماهر لتدريب بيراميدز بعد إقالة باتشيكو، والأهلي يتعاقد مع ثنائي غاني الزمالك يعلن ضم ناصر ماهر.

كشف مصدر في إدارة اتحاد الكرة، حقيقة التفاوض مع مدرب جديد لتدريب منتخب مصر بعد تردد أكثر من اسم لتولي المهمة أبرزهم البرازيلي ميكالي والفرنسي هيرفي رينارد والمدرب الوطني حسام حسن.

رفض روى فيتويا المدير الفني لمنتخب مصر، عرضًا لتدريب الشباب السعودى خلال المرحلة المقبلة، متمسكًا باستكمال مهمته مع المنتخب الوطنى.

كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، أن النادي رفض عرضا من بيراميدز لشراء عقد علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك بعد رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي.

وقع الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه لاعب نادي «شيتا» عقدًا مع النادي الأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد خضوعهما لفترة اختبار فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رسمياً مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربعة مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

قرر مجلس إدارة بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالى جايمي باتشكيو المدير الفنى للفريق بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف وتوديع كأس رابطة الأندية المصرية من دور الثمانية . الأهلي يواجه سموحة وديا الاثنين المقبل تحضيرا لموقعة شباب بلوزداد اتفق الجهاز الفني للأهلي على مواجهة سموحة وديا الاثنين المقبل، ضمن تحضيراته لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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