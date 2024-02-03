شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 3 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 3 / 2 / 2024 العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها إعلان التعاقد مع عبد الله السعيد وناصر ماهر، بجانب إصابة محمود الونش أثناء المران.

الزمالك يعلن رسميًا التعاقد مع عبد الله السعيد.. فيديو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد رسمياً مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

معتمد جمال يعتذر عن عدم الاستمرار فى الجهاز المعاون لجوزيه جوميز بالزمالك

اعتذر معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن عدم الاستمرار فى الجهاز الفني للزمالك بعد تولي البرتغالي جوزيه جوميز القيادة الفنية للفريق الأبيض. أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلى فى جيمانيزيوم الزمالك بعد إصابة الخلفية خضع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي خاص فى صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم السبت على ملعب النادي، التركيز على العديد من الجوانب الفنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

إصابة الونش بكدمة فى الركبة فى أول مران لجوميز مع الزمالك ونقله للمستشفى

تعرض محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لكدمة قوية على مستوى الركبة فى أول مران للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق.

علق عبد الله السعيد نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على انتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد سلسة من المفاوضات مع نادى بيراميدز.

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم، بعد الفترة التي قضاها مع الفريق. وعقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وأحمد سليمان وهاني برزي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة النادي جلسة مع مدرب الحراس السابق لتكريمه.

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رسمياً مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربعة مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.