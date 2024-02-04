شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع مهاب ياسر ومحمد عاطف رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد رسمياً مع مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

يأتي التعاقد مع مهاب ياسر في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم الحالي.

كما أعلن مجلس الزمالك التعاقد مع محمد عاطف لاعب فريق طنطا، وكانت لجنة الكرة بنادي طنطا قد تلقت عدة عروض في الفترة الماضية من عدد من أندية الدوري الممتاز تطلب فيه ضم اللاعب صاحب الـ22 عامًا، وكانت الموافقة على عرض الزمالك الأكثر جدية والذي جاء أيضًا متماشيًا مع رغبة اللاعب واللجنة لما يتمتع به نادي الزمالك من شعبية كبيرة عربيًا ومحليًا وأفريقيًا.